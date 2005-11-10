La Serie A potrebbe restare su Dazn fino al 2031, solo prorogando il contratto in essare. Tra i circa 700 emendamenti alla Manovra economica all'esame del Parlamento figura anche una proposta, a firma del deputato di Forza Italia Roberto Pella, che consentirebbe di prolungare di due anni gli attuali contratti per la trasmissione del massimo campionato italiano. A riferirlo è Il Fatto Quotidiano, che riconduce l'iniziativa politica al senatore dello stesso partito Claudio Lotito, presidente della Lazio.

La proposta va inquadrata anche alla luce delle prospettive del mercato dei diritti televisivi in Italia. Gli accordi in essere, in scadenza nel 2029, garantiscono alle società di Serie A circa 900 milioni di euro a stagione, di cui 700 versati da Dazn e 200 da Sky. Il timore dei presidenti è che il prossimo bando possa portare a una contrazione dei ricavi, considerata la scarsa concorrenza tra gli operatori e i crescenti investimenti di questi ultimi nelle competizioni internazionali. La Lega Calcio Serie A si è comunque già portata avanti: le linee guida per la commercializzazione dei diritti tv relativi al quinquennio 2029-2034 hanno ottenuto il via libera dell'Antitrust, con la pubblicazione del bando prevista nei primi mesi del 2027.

La proroga dei contratti è tutta da discutere

È bene sottolineare come quello presentato da Pella sia soltanto uno dei circa 700 emendamenti alla Manovra e che, anche qualora fosse approvato, non comporterebbe alcun rinnovo automatico degli accordi in essere. La deroga alla legge Melandri consentirebbe infatti alla Serie A di negoziare entro giugno 2027 un'estensione dei contratti, previa valutazione della convenienza economica rispetto all'indizione di un nuovo bando. Servirebbe dunque comunque un'ulteriore trattativa con Dazn e Sky, anche per definire le condizioni economiche dell'eventuale proroga.