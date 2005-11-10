Tre giorni terribili per le panchine di Serie B. Tra la giornata di mercoledì e quella di oggi Vicenza, Empoli e Arezzo hanno cambiato allenatore: sono saltati Fabio Gallo, Matteo Andreoletti e Cristian Bucchi, mentre arrivano Davide Dionigi, Lorenzo Tonelli e, a chiudere il cerchio, Fabio Caserta.

Mercoledì 25: Gallo e Andreoletti, via due allenatori

Il valzer è cominciato mercoledì con due cambi in contemporanea. Il Vicenza ha esonerato Gallo e ha affidato la squadra a Davide Dionigi. Nello stesso giorno l'Empoli ha sollevato dall'incarico Andreoletti (subentrato a sua volta a Guido Pagliuca il 28 settembre, ndr), aprendo una ricerca che ha toccato più nomi prima di ripiegare su una soluzione interna.

Giovedì 26: Tonelli all'Empoli e via Bucchi

Giovedì l'Empoli ha scelto Lorenzo Tonelli, ex difensore del club e tecnico dell'Under 17 azzurra, che a partire dalla sfida con l'Hellas Verona guiderà la prima squadra. Pur non avendo il patentino necessario per allenare in Serie B, potrà sedersi in panchina grazie a una deroga prevista dai regolamenti FIGC, della durata di 30 giorni. Nel suo staff sono confermati Francesco Tavano e Raul Albiol. Nel pomeriggio è arrivato anche l'esonero di Bucchi, protagonista della promozione dalla Serie C, che l'Arezzo ha sollevato dall'incarico insieme al suo staff.

Venerdì 27: Caserta chiude il cerchio

L'ultimo tassello è atteso oggi. L'arrivo di Fabio Caserta sulla panchina dell'Arezzo non è ancora ufficiale, ma l'operazione è praticamente fatta e chiude il cerchio dei tre giorni più caldi della stagione per gli allenatori di B. L'ex tecnico del Benevento dovrebbe esordire domenica sera contro il Pisa.

Il weekend dei nuovi tecnici

Il campo darà subito un primo verdetto. Domani l'Empoli, ultimo con 9 punti, ospita l'Hellas Verona alle 15:00, mentre alle 17:15 il Vicenza, a quota 10, riceve il Cesena. Domenica alle 19:30 tocca all'Arezzo, fermo a 12 punti, contro il Pisa. Tre squadre in piena zona calda della classifica e tre panchine nuove, con un solo obiettivo: invertire la rotta.