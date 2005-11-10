Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni in ambito commerciale e ci siamo divertiti ad allargarlo anche alla Serie B con una strizzatina d’occhio al massimo campionato italiano. In breve, ci siamo chiesti quali giocatori attualmente in forza a club cadetti che potrebbero diventare occasioni interessanti per il mercato di gennaio. Analizziamo quei profili di giovani rampanti, in alcuni casi già di proprietà di club di Serie A, che al momento trovano poco spazio.

Dal caso/non caso Rao all’azzurrino Faticanti e l’enigma Pafundi

Tre in questo caso i nomi che spiccano su tutti gli altri: Emanuele Rao del Pisa, Giacomo Faticanti dell’Avellino e Simone Pafundi del Catanzaro. Il primo è un caso/non caso in nerazzurro, preso in prestito dal Napoli (dopo il buon campionato a Bari) per fare il potenziale titolare, il classe 2006 finora ha collezionato 274 minuti spalmati in 10 partite venendo dunque usato da subentrante specialmente dopo la decisione del tecnico Bianco di virare sul 3-4-2-1. Una gestione che a Napoli ha generato qualche malumore e che potrebbe portare a un cambio di casacca a gennaio. Il secondo, che continua a essere un punto fermo dell’Under 21 di Baldini, ad Avellino non sta trovando lo spazio sperato a causa di una forte concorrenza: per lui sono solo 132 i minuti in campo spalmati in cinque gare. Gli irpini credono nel suo valore, ma la Juventus potrebbe avere in mente piani diversi per lui visto anche l’interesse estivo del Lecce in Serie A. Infine il più enigmatico dei profili: Pafundi infatti in estate aveva deciso di ripartire da Catanzaro sperando di seguire le orme di Liberali e Cisse, ma le cose al momento procedono diversamente anche a causa dei soliti problemi fisici che lo hanno colpito.

Da Ferrah a Zeroli, i giovani che stanno giocando meno

In casa Pisa c’è un altro giovane esterno offensivo di cui si parlava molto bene in estate e che finora ha visto il campo con il lumicino (due sole presenze e 37 minuti in campo) a causa del cambio di modulo di mister Bianco. Si tratta del franco-algerino Ichem Ferrah prelevato dal Lille dopo un’ottima stagione al Cambuur nei Paesi Bassi dove in 35 presenze mise a segno 12 gol e sei assist. Il Pisa potrebbe pensare a un prestito, visto il contratto in scadenza nel 2030, per permettergli di giocare con continuità e non svalutarlo ulteriormente. Tornando invece ai prestiti quasi certamente lascerà Avellino l’esterno Sebastiano Di Paolo di proprietà del Cagliari: arrivato per essere un’arma nel tridente offensivo di Nesta ha pagato più di altri il cambio di modulo del tecnico giocando appena 10’ spalmati su due presenze. Peggio ancora è andato a Federico Cassa, arrivato al Bologna in estate nell’ambito dell’affare Rowe, che a Catanzaro non è ancora mai sceso in campo finendo spesso per non essere neanche convocato. Infine il ‘milanista’ Kevin Zeroli che sperava di trovare continuità al SudTirol: finora per lui 150’ in sei presenze, numeri che potrebbero spingerlo all’addio a gennaio.

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