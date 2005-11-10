All'indomani del comunicato con il quale l'Arezzo lo ha sollevato dalla guida della prima squadra, Cristian Bucchi, ha voluto salutare la piazza amaranto con un post sul proprio profilo Instagram:

"Caro Arezzo, in questo momento dove la ragione è sopraffatta da emozioni contrastanti è il mio cuore a parlare. E’ da ieri che ricevo una marea di messaggi di vicinanza, vorrei abbracciarvi tutti.

Ad Arezzo ho ritrovato la voglia e l‘entusiasmo di fare calcio e una tifoseria che sin dal primo giorno mi ha sempre dimostrato stima ed affetto capendo ed apprezzando l uomo prima dell'allenatore. Un gruppo di ragazzi unici che ho avuto il piacere di allenare e che non smetterò mai di ringraziare per l'incredibile magia che siamo riusciti a creare insieme.

Non vi dimenticherò mai. Rimarrà una delle pagine più belle della mia carriera calcistica. Infinitamente Grazie".