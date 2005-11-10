Bucchi saluta Arezzo: "Mi avete fatto ritrovare l'entusiasmo di fare calcio"
Luca Bargellini
All'indomani del comunicato con il quale l'Arezzo lo ha sollevato dalla guida della prima squadra, Cristian Bucchi, ha voluto salutare la piazza amaranto con un post sul proprio profilo Instagram:
"Caro Arezzo, in questo momento dove la ragione è sopraffatta da emozioni contrastanti è il mio cuore a parlare. E’ da ieri che ricevo una marea di messaggi di vicinanza, vorrei abbracciarvi tutti.
Ad Arezzo ho ritrovato la voglia e l‘entusiasmo di fare calcio e una tifoseria che sin dal primo giorno mi ha sempre dimostrato stima ed affetto capendo ed apprezzando l uomo prima dell'allenatore. Un gruppo di ragazzi unici che ho avuto il piacere di allenare e che non smetterò mai di ringraziare per l'incredibile magia che siamo riusciti a creare insieme.
Non vi dimenticherò mai. Rimarrà una delle pagine più belle della mia carriera calcistica. Infinitamente Grazie".