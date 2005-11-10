Il Manchester United ha esercitato l'opzione per prolungare di un anno il contratto di Bruno Fernandes. Il capitano dei Red Devils, che si trovava nell'ultimo anno di accordo, sarà ora legato al club fino a giugno 2028. La decisione arriva dopo che il centrocampista portoghese aveva confermato la sospensione dei colloqui per un nuovo contratto, con entrambe le parti intenzionate a concentrarsi sul miglioramento dei risultati in campo. In questo modo lo United evita che Fernandes possa trattare con club stranieri dal prossimo 1° gennaio per trasferirsi a parametro zero nell'estate successiva.

Fernandes può lasciare lo United nel 2027

Il prolungamento non esclude comunque una possibile partenza nel 2027, ma permetterebbe al Manchester United di incassare una cifra per il cartellino. Il portoghese continua a essere seguito da club europei (fra cui il Milan) e dell'Arabia Saudita, mentre la società ha già individuato alcuni possibili sostituti.

Il futuro di Fernandes era diventato incerto dopo l'esclusione decisa dall'allora tecnico Michael Carrick in occasione della sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth, successiva alle critiche del centrocampista sulle scelte tattiche della squadra dopo il ko per 4-1 in Champions League contro il Como. Il 32enne è poi tornato in campo prima dell'esonero di Carrick e ha mantenuto la fascia da capitano anche con Mauricio Pochettino. Mercoledì ha segnato una doppietta nel pareggio per 2-2 in trasferta contro lo Sporting CP. Lo riporta The Athletic.