Ospite di "La Stampa per voi", l'evento organizzato quotidiano La Stampa al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, Giorgio Chiellini, chief club affairs officer della Juventus, ha parlato dei problemi del calcio italiano e delle possibili soluzioni per rilanciare il movimetno:

"Oggi comprare un giovane straniero ci costa dalle cinque alle dieci volte meno. È molto più facile acquistare un giovane dal Lione che prenderlo dal Novara, dal Bologna o dal Frosinone, e questo pesa tanto. Pesa perché a quell'età gli errori sono tanti: sono ragazzi molto giovani. Sposterei immediatamente dai 14 ai 15 anni la deroga per poterli portare via da casa, perché a 14 anni sono troppo giovani e si rischia soltanto di creare delle storture. In questo modo si riduce la possibilità, prima di tutto, che diventino calciatori, ma soprattutto si rischia di rovinare la vita a questi ragazzi. Se soltanto l'uno per cento diventa un professionista di alto livello, portarli via da casa a 14 anni per inseguire questo sogno, che poi potrebbe non realizzarsi, rischia di rovinargli la vita.

Rimandare di un anno, dai 14 ai 15 anni, riduce il rischio e consente ai ragazzi di trascorrere un anno in più a casa, vivendo una vita normale. Poi bisogna trovare il modo, insieme al Governo, di incentivare e defiscalizzare, individuando soluzioni che diano alle società la possibilità di acquistare più italiani. C'è proprio bisogno di aiutare il movimento a interagire maggiormente al proprio interno, anziché lasciare che prevalga il grande vantaggio che oggi abbiamo nell'acquistare all'estero".