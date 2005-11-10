Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni in ambito commerciale e ci siamo divertiti ad allargarlo anche alla Serie B con una strizzatina d’occhio al massimo campionato italiano. In breve, ci siamo chiesti quali giocatori attualmente in forza a club cadetti che potrebbero diventare occasioni interessanti per il mercato di gennaio. Inevitabile iniziare da chi a giugno prossimo non avrà più un legame contrattuale con l'attuale club, cioè chi ha il contratto in scadenza.

I profili più importanti in scadenza

I nomi più interessanti in questo senso sono principalmente tre: il terzino dell’Hellas Verona Martin Frese che vanta già una quarantina di presenze in Serie A. Con gli scaligeri, complice un problema fisico, ha giocato sei partite finora alternandosi con Bradaric e il giovane De Battisti. Al momento non ci sono novità sul suo rinnovo e questo potrebbe aprire le porte a una cessione a gennaio, ultima finestra utile per monetizzare con il danese. Ci sono poi i centrocampisti Gerard Yepes dell’Empoli e Jacopo Segre del Palermo: lo spagnolo è titolare nel club toscano, ma la situazione sia a livello sportivo sia a livello economico non sembra quella più adatta per trattare un rinnovo e questo potrebbe portare all’addio del classe 2002 fra poco più di un mese; il secondo invece ha sempre sottolineato l’intenzione di proseguire in rosanero dove è titolare e divide i gradi di capitano con Bani (ora infortunato). Difficile dunque vederlo con un’altra maglia soprattutto con la prospettiva di arrivare in Serie A con i rosanero.

Da Davi a Wieser, gli altri profili

Fra i giocatori in scadenza che potrebbero salutare a gennaio c’è senza dubbio l’esterno mancino del SudTirol Simone Davi che piace in Germania dove l’Hertha Berlino e alcuni club di Zweiteliga l’avrebbero messo nel mirino già per il mercato invernale. In scadenza anche tre centrocampisti centrali come David Wieser del Mantova, che con Modesto sta trovando meno spazio rispetto al passato, Giovanni Corradini titolare dell’Ascoli con cui ha anche segnato nell’ultimo turno di campionato, e Davide Lamesta esterno offensivo del Benevento dove ha messo a segno un gol in 12 gare dopo essere stato protagonista nella passata stagione in Serie C. Anche per loro il mancato avvio di una trattativa per il rinnovo potrebbe pesare sulla scelta da effettuare a gennaio.

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