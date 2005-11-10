Un buon Napoli tiene testa al Manchester City, Donnarumma salva su Beukema: 0-0 al 45'
Pierpaolo Matrone
Un Napoli ordinato, compatto e tutt'altro che rinunciatario tiene testa al Manchester City. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo all'Etihad Stadium, dove la formazione di Massimiliano Allegri riesce a contenere la superiorità territoriale degli uomini di Enzo Maresca, concedendo poche occasioni nitide. Gli azzurri si fanno apprezzare per l'organizzazione difensiva, ma riescono anche a pungere dalle parti di Donnarumma, decisivo nel finale di frazione su Beukema.
Il City prende in mano il gioco, McTominay spaventa gli inglesi
Pronti, via e Milinkovic-Savic deve subito intervenire su una conclusione dalla distanza di Anderson. Il Napoli risponde con due occasioni ravvicinate per McTominay, che prima spedisce di poco a lato e poi conquista un calcio d'angolo. Al 10' O'Reilly non inquadra lo specchio di testa su cross di Matheus Nunes. Il City mantiene il pallino del gioco, ma fatica a trovare varchi nella retroguardia partenopea. Al 20' gli inglesi reclamano un rigore per una trattenuta di Olivera su Haaland, ma l'arbitro lascia correre.
Il Napoli cresce nel finale: Donnarumma decisivo su Beukema
Alla mezz'ora Haaland manca l'impatto con il pallone su un suggerimento di Anderson, mentre poco dopo De Bruyne innesca Politano, il cui servizio al centro non trova compagni. Il Napoli prende coraggio nel finale e costruisce la sua migliore occasione al 44': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Beukema colpisce di testa, trovando la grande risposta di Donnarumma. Prima dell'intervallo ci prova anche Lang dalla distanza, senza però inquadrare lo specchio della porta