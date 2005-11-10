Paulo Dybala è rientrato da poco dall'infortunio ed è pronto a sfidare il PSG con la Roma. Intervistato dalla UEFA, la Joya ha spiegato come si sente: "Dal punto di vista fisico, al di là degli interventi al ginocchio, nell'ultimo anno sono stato molto bene, soprattutto a livello muscolare. Anche nella parte finale della scorsa stagione ho giocato tante partite, con continuità e per tutti i 90 minuti. L'allenatore e il suo staff, compresi i preparatori arrivati quest'anno, mi hanno proposto un carico di lavoro limitato, ma adeguato durante la preparazione, per permettermi di essere sempre disponibile. Inoltre, noi calciatori entriamo sempre più in condizione man mano che giochiamo, soprattutto con un calendario così fitto. Finora, in questa stagione, mi sono sentito in buona forma e sono molto contento".

La Champions League

Dybala parla del ritorno nella competizione più prestigiosa d'Europa: "Nei miei primi anni qui era ovviamente una delusione non riuscire a riportare la Roma in Champions League. Mi sentivo anche responsabile. Nel primo anno siamo andati vicini a qualificarci, raggiungendo la finale di Europa League, ma negli anni successivi non abbiamo fatto abbastanza per meritarlo. L'anno scorso, invece, ho visto una squadra davvero determinata. Lo abbiamo dimostrato anche mantenendo la porta inviolata nelle ultime partite, perché sapevamo che la qualificazione non dipendeva soltanto da noi fino all'ultima giornata. La squadra ha dato tutto. Per me è stato un momento di grande orgoglio, perché vedevo quanto fossero felici i tifosi di tornare in Champions League, proprio come lo eravamo noi. Vogliamo confrontarci con le migliori squadre d'Europa e ora possiamo farlo. Affronteremo alcuni dei club più prestigiosi della storia del calcio e ne siamo tutti molto orgogliosi".

Che cosa ti aspetti da questa stagione di Champions League e che messaggio vuole dare ai tifosi della Roma?

"Guardando le squadre che affronteremo, sarà sicuramente un percorso difficile. Allo stesso tempo, però, sappiamo di avere una grande squadra, con giocatori di alto livello e un grande allenatore. Ci siamo preparati bene. Nel calcio, quando affronti i campioni, basta un singolo giocatore per decidere una partita, ma io credo nei miei compagni. Daranno il 110%, come tutti gli altri, perché hanno la qualità per farlo. Sarà dura, ma quando giochiamo in casa, con i nostri tifosi a spingerci, abbiamo qualcosa in più".

Il presente e il futuro

Dybala parla anche del suo legame con il nostro Paese: "Non avrei mai immaginato di vivere una carriera del genere, e tanto meno di trascorrere 15 anni in Italia. Ho vissuto al Sud, al Nord e ora mi trovo nel centro del Paese. Sono qui da quasi metà della mia vita e sono molto felice. L'Italia mi ha accolto a braccia aperte. Le persone mi hanno aiutato a crescere, sia come uomo sia come calciatore. Mia figlia è nata qui, quindi è italiana. In questi anni ho condiviso tante emozioni ed esperienze con le persone di questo paese: momenti bellissimi, momenti tristi e momenti difficili, come capita a tutti. Sono stato lontano dalla mia famiglia e dai miei amici, ma vicino a tante persone che si sono prese cura di me e mi hanno fatto sentire a casa da sempre. Spero di restare qui ancora a lungo".

Quanto al futuro, spiega: "Spero di restare in Italia per il resto della mia carriera. Sarebbe molto speciale per me dedicare un'intera carriera alla Serie A, oltre all'anno che ho trascorso in Serie B, che è stato molto importante per me. Spero quindi che la mia carriera finisca in Italia".