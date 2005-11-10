Ismajli si è operato al quarto metacarpo della mano destra. Il comunicato del Torino
Dimitri Conti
Come già preventivato ieri, nella giornata di oggi Ardian Ismajli si è operato alla mano destra. Il difensore del Torino, come spiegato, dovrebbe essere indisponibile per le prossime tre partite almeno della squadra granata.
Il report medico del Toro
A comunicare il tutto è stato lo stesso Toro mediante i propri canali ufficiali: "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del quarto metacarpo della mano destra".
Presente anche il medico granata
Si legge poi nella nota: "L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dalla dottoressa Sara Lea, presso il centro di chirurgia della mano Humanitas di Torino, alla presenza del referente ortopedico e medico sociale del Club, dottor Corrado Bertolo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica".