Palladino show a Bologna: 15 punti in 7 gare, solo Leonardo ha fatto meglio negli ultimi 15 anni

Raffaele Palladino e il Bologna, un legame che in poco tempo è già diventato fortissimo. Se prima del suo arrivo qualcuno aveva dei dubbi su fatto che potesse avere un impatto positivo a Casteldebole, adesso si sono tutti ricreduti e a sostenerlo ci sono anche i numeri, che mai come oggi gli sorridono. Il tecnico di Mugnano è infatti riuscito a stabilire un record davvero invidiabile.

Il miglior subentrante

Prendendo in esame solo gli allenatori che sono arrivati a stagione iniziata, Palladino, dal 2011 a oggi, è quello che è riuscito a totalizzare più punti nelle sue prime 7 partite: davanti a lui infatti c'è solo Leonardo, che con l'Inter ne conquistò 18 contro i 15 dell'attuale tecnico del Bologna. E il calendario sorride ai rossoblù perché dopo la sosta ci saranno le sfide contro Udinese e Venezia per migliorare ancora lo score.