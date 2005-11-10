Palma: "Sogno l'Italia fin da piccolo. Anche Cannavaro mi ha chiesto di sceglierla"

Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ha raccontato ai microfoni di Viva Azzurro TV come ha vissuto la chiamata dell'Italia: "Non avrei mai immaginato di essere convocato in Nazionale, soprattutto a inizio anno. Quando eravamo in ritiro pensavo a cominciare bene la stagione, poi mi sono fatto male, sono rientrato, ho ripreso a giocare ed è arrivato mister Mancini".

In famiglia come hanno preso questa sua scelta? Ha giocato anche per le giovanili della Germania.

"Mio padre essendo italiano è stato molto felice, ma mi ha sostenuto anche mia mamma, vuole sempre ciò che fa bene a me. Sono stati contentissimi".

C'è qualche giocatore che voleva conoscere più di altri?

"La maggior parte li guardavo in tv fino a ieri e lo farò anche in futuro. Non gioca nel mio ruolo, ma ammiro Donnarumma un po' da sempre, ha esordito nel Milan e sta facendo una gran carriera".

Mancini ha detto che può fare una grande carriera. Che effetto le hanno fatto le parole del ct?

"È un grande onore, provo gratitudine. Sentirselo dire da lui ti suscita qualcosa difficile da spiegare".

Cosa rappresenta la maglia dell'Italia per lei?

"Non lo avrei mai immaginato, è un grandissimo onore, lo porterò per sempre dentro di me, lo sogno da piccolo, da quando cantavo l'inno e guardavo le partite della Nazionale con mio papà e mio fratello".

A Udine ha avuto Cannavaro, le avrà detto qualcosa sulla maglia azzurra.

"Già in quel periodo mi chiese di scegliere l'Italia. Mi ha aiutato a farlo anche lui… Mi ha dato consigli, anche se ero appena salito in prima squadra, non ero nei primi undici".

C'è qualcuno a cui si ispira?

"Bonucci è un grande esempio tra gli italiani, anche per la sua tecnica e per come usa il pallone".

Come sta gestendo tutte queste emozioni in poco tempo?

"Sono fortissime, uno non se le aspetta mai… Quando ho segnato in Serie A ero felice, c'erano mia mamma e mio fratello, ho mandato loro un bacio dopo il gol, anche se il risultato non è stato quello che sognavamo".