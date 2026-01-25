Serie B, Catanzaro-Sampdoria senza emozioni: è uno scialbo 0-0 al 45'
Si è chiuso senza grosse emozioni il primo tempo di Catanzaro-Sampdoria. 0-0 all’intervallo, con le statistiche che rispecchiano quanto visto in campo nella prima frazione al Ceravolo.
Le formazioni di partenza
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Frosinini; Favasuli, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro; Cisse, Iemmello; Pittarello. All.: Aquilani
SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Hadzikadunic, Abildgaard; Depaoli, Henderson, Conti, Giordano; Cherubini, Pafundi; Coda. All.: Gregucci.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Sudtirol – Padova 2-0 (in corso)
28' Merkaj, 38' Pecorino
Catanzaro - Sampdoria 0-0 (in corso)
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (M)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Modena – Palermo 0-0
Spezia – Avellino 1-0
26' Artistico