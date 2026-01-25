Genoa-Bologna come un thriller. De Rossi diventa Scorsese e vince una gara da 'Absolute Cinema'

Genoa-Bologna è già da annoverare tra le partite più pazze e imprevedibili della stagione. Dopo circa un’ora di gioco sembrava infatti che la gara fosse ormai indirizzata, con il Bologna padrone del campo, in pieno controllo del ritmo e in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Lewis Ferguson – che su azione non trovava il gol addirittura dal marzo del 2024 – e all’autogol sfortunato di Otoa.

Poi, però, succede di tutto nel giro di pochi minuti: Skorupski esce con grande audacia fino alla trequarti, svirgola clamorosamente un rinvio che finisce sui piedi di Vitinha e travolge lo stesso attaccante portoghese. L’arbitro non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso diretto. Sulla punizione che ne segue si presenta Malinovskyi, che trafigge un Ravaglia apparso molto leggero nell’intervento e dà il via a una rimonta incredibile, poi completata dai gol di Ekuban e Messias, che ribaltano completamente una partita che sembrava ormai scritta. Bellissimo, in particolare, la rete del brasiliano in pieno recupero che regala ai suoi tre punti pesantissimi che gli permettono di agganciare il gruppone delle squadre con 23 punti assieme a Cremonese, Parma e Torino.

"Siamo vicini a tutti e non dobbiamo dimenticare che sono vicini anche gli altri sotto. L'umore cambia. Queste partite sono un po' epiche e viverle nel tuo stadio. E' un discorso di avere grandissimo entusiasmo dopo una partita così senza dimenticare il calcio" ha detto Daniele De Rossi, che poi ha scherzato su con chi gli ha chiesto se è nato il 'Derossismo': "Mi fanno sorridere queste cose. Se il Derossismo significa far tirare sotto l'incrocio i tuoi ragazzi mi studierò (ride ndr). Sono i giocatori che fanno la differenza. Facciamo questo lavoro per le emozioni e per le ambizioni. E a me piacciono entrambe le cose". Nel frattempo il Genoa ha scherzato sui social, photoshoppando il volto di DDR su Martin Scorsese nel celebre meme 'Absolute Cinema'.