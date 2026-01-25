Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Romagnoli spinge per l'addio. Vincono Genoa e Atalanta, ora Juve-Napoli: le top news delle 18

Romagnoli spinge per l'addio. Vincono Genoa e Atalanta, ora Juve-Napoli: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:00Serie A
Niccolò Righi

Emozioni limitate, ma un uomo a decidere Sassuolo-Cremonese: Alieu Fadera, che fino al ritorno di Berardi ha svolto il ruolo di vice ma senza andare a segno fino al lunch match odierno. Una zampata che ha sancito l'1-0 finale e regalato tre punti vitali per i neroverdi, che così hanno scavalcato il Cagliari e agganciato l'Udinese. Ottava partita di fila senza successo invece per i grigiorossi di Nicola, incatenati al 14esimo posto e costretti a guardarsi le spalle per le squadre in lotta salvezza.

Altri scontri tra tifosi hanno paralizzato le autostrade italiane in questo weekend. Dopo i fatti di una settimana fa tra supporters della Fiorentina e della Roma, le quali sono state entrambe punite con il divieto di trasferta fino al termine della stagione, questa domenica è toccato a Lazio e Napoli vivere una situazione simile. Come riferito dall'Ansa, infatti, questa mattina ci sono stati degli scontri nella zona di Frosinone tra i tifosi del Napoli in partenza per Torino dove questo pomeriggio, alle 18:00, la squadra di Conte giocherà contro la Juventus, e quelli della Lazio di ritorno da Lecce. Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Avevano con sé mazze e coltelli che sono stati tutti sequestrati.

Una serata, quella di ieri, che era stata molto delicata e toccante per Alessio Romagnoli, che - tra lacrime e commozione - si era congedato dalla Lazio e soprattutto dai tifosi biancocelesti, avendo in mano un accordo con la formazione qatariota guidata da Roberto Mancini, l'Al Sadd. A confermare l'addio di uno dei leader della compagine capitolina, anche il trainer Maurizio Sarri: "Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi". Insomma, una cessione non gradita al mister, che ha fatto forse scattare qualcosa nella proprietà del club, che oggi, con un comunicato ufficiale, ha smentito la cessione: "la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo", si legge. Decisione tardiva? Difficile adesso dirlo, ma quel che c'è di certo è che la strada si mette in salita. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la volontà di sposare un nuovo progetto non manca in Romagnoli, che ha tutti gli estremi dal Qatar, mancano alcuni piccoli dettagli, ma con questi manca anche il via libera della Lazio, che a questo punto difficilmente arriverà, anche visto il momento non facile che sta vivendo la società. Il giocatore e il suo entourage, però, continueranno a trattare per la risoluzione della vicenda, seguendo le esigenze del classe 1995, ma probabilmente tutto si protrarrà di svariati giorni anche se un minimo di possibilità per la fumata bianca rimane. Non resta che attendere.

Atalanta sul velluto contro il Parma alla New Balance Arena: finisce addirittura 4-0 per la squadra di Palladino, che colpisce due volte per tempo nella gara contro quella di Cuesta, che in trasferta vantava un record invidiabile. La sfida contro il Parma si mette subito bene per la squadra di Palladino, che passa in vantaggio con un calcio di rigore concetto per un evidente tocco in area di Britschgi ai danni di Zalewski. Scamacca dagli undici metri è implacabile, arrivando a quota 6 in campionato.

Succede di tutto al "Ferraris" ma alla fine fa festa il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi conquista tre punti vitali per la salvezza superando il Bologna per 3-2. Decisivi gli ingressi nella ripresa di Malinovskyi, Ekuban e Messias.

Juventus-Napoli non è mai una partita come tutte le altre, ma stavolta è ancora più speciale. La serata dell’Allianz Stadium ha un sapore particolare per Antonio Conte, che torna da avversario dopo un’estate in cui il suo nome era stato accostato alla panchina bianconera prima della permanenza a Napoli. Oggi, alle 18, il tecnico si gioca una sfida che può incidere sul cammino stagionale degli azzurri. Di fronte ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti, altro grande ex della partita. I bianconeri inseguono a quattro lunghezze e il confronto assume i contorni di un vero e proprio scontro diretto nella corsa alla qualificazione in Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal
Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara
Allenatore: Antonio Conte

Articoli correlati
Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è... Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"
Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la... Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"... Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"
Altre notizie Serie A
Udinese-Verona, i convocati di Zanetti: si ferma anche Mosquera, ma rientra Al-Musrati... Udinese-Verona, i convocati di Zanetti: si ferma anche Mosquera, ma rientra Al-Musrati
Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è... Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"
Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la... Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi... Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"
Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"... Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"
Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"... Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"
Esteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri... UfficialeEsteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri
Più Juventus che Napoli, il primo tempo si chiude col meritato 1-0: decide (per ora)... Più Juventus che Napoli, il primo tempo si chiude col meritato 1-0: decide (per ora) David
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
5 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
Immagine top news n.1 Atalanta-Parma 4-0, le pagelle: Krstovic cannibale, De Ketelaere è straripante
Immagine top news n.2 Il Genoa la vince con i cambi: Malinovskyi, Ekuban e Messias ribaltano 3-2 il Bologna
Immagine top news n.3 Altri scontri sulle autostrade, questa volta tra tifosi di Lazio e Napoli: fermati 80 biancocelesti
Immagine top news n.4 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine top news n.5 Napoli, Neres rischia di tornare ad aprile e Giovane non basta. Ora una... Manna dal mercato
Immagine top news n.6 Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Immagine top news n.7 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve-Napoli, Ardoino allo Stadium. Il CEO di Tether: "In tribuna proprietà non c'è posto"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"
Immagine news Serie A n.4 Morte del 19enne Borgione, il cordoglio del Torino: "Lutto della famiglia granata"
Immagine news Serie A n.5 Juventus-Napoli, Marelli: "Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore"
Immagine news Serie A n.6 Esteves saluta il Pisa e si trasferisce in prestito al Bari: la nota dei nerazzurri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Sampdoria senza emozioni: è uno scialbo 0-0 al 45'
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 21ª giornata: dopo i primi 45', il SudTirol può sorridere. Doppio vantaggio sul Padova
Immagine news Serie B n.5 Entella beffata per la difesa? Inserimento a sorpresa del Padova per Silletti del Team Altamura
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tra i pali blucerchiati c'è Martinelli titolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele: "Il mercato ci ha rinforzato, questo gruppo sta dando il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Serpini: "Ingenui sulla rete dello 0-2, atteggiamento giusto da parte dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni ritrova il sorriso: "Vittoria che vale anche per la testa"
Immagine news Serie C n.4 Lescano subito in gol, ma non è una novità. E la Salernitana si gode il colpo della possibile svolta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Immagine news Serie C n.6 Il Giugliano si rinforza tra i pali. Vicino l'arrivo dell'ex Pontedera e Pro Sestro Santarelli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?