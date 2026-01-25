TMW
Torino, Cairo presente all'allenamento: il ritiro parte martedì. Ismajli, le ultime sull'infortunio
All'indomani della pesante sconfitta per 6-0 rimediata allo stadio Sinigaglia contro il Como, il Torino di Marco Baroni si è allenato al Filadelfia alla presenza del Presidente granata Urbano Cairo.
Il numero uno del club voleva dunque stare vicino alla squadra nel momento di difficoltà che sta vivendo. Come raccolto da TMW, per la giornata di domani, lunedì 26 gennaio, è previsto riposo per Ismajli, uscito anzitempo dalla sfida di ieri per problemi fisici. Il difensore effettuerà anche gli esami di rito per capire meglio l'entità del suo infortunio. Il ritiro deciso da Baroni inizia invece da martedì in vista della prossima gara in programma contro il Lecce, domenica a Torino.
