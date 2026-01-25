La Juventus passa a metà primo tempo: David trafigge il Napoli con un gol da '9' vero

A metà primo tempo la Juventus si porta in vantaggio contro il Napoli grazie alla rete di Jonathan David. L'ex Lille è bravo a sfruttare un bell'assist di Locatelli in area di rigore e poi, con una difesa palla da '9' vero, tiene lontano Spinazzola e davanti a Meret non sbaglia.

