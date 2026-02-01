Inter arrembante a Cremona: al 16' Lautaro incorna il vantaggio, nerazzurri avanti
Dopo 16 minuti arrembanti, l'Inter passa in vantaggio a Cremona. Cross di Dimarco da calcio d'angolo battuto dalla sinistra, Lautaro Martinez svetta prima di tutti da dentro l'area e firma il vantaggio.
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
