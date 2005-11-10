"Quando arrivava il derby si respirava un’atmosfera diversa. Credo che le mie partite migliori con l’Inter siano state proprio contro il Milan. Ho ricordi bellissimi". Matias Vecino, centrocampista uruguaiano, ne ha vissuti di incroci contro il Milan negli anni trascorsi all'Inter, abituato a essere decisivo in partite pesanti e con due gol ai danni dei rossoneri in carriera. Il 4-2 in rimonta, in cui il classe ‘93 ha contribuito fortemente a rovesciare gli eterni rivali: "Perdevamo 2-0 all’intervallo. Poi abbiamo segnato l’1-2 a inizio secondo tempo con Brozovic, e nel giro di tre o quattro minuti abbiamo ribaltato la partita". E del primo derby giocato ricorda: "Quello in cui Icardi ha segnato tre gol, con il rigore all’ultimo minuto. Sono state partite davvero emozionanti".

L'origine di tutto

Ma come è iniziata la sua storia con l'Inter? Nel 2017 ricevere la chiamata da Luciano Spalletti, allora tecnico in capo: "Bellissimo. Eravamo in ritiro con la Fiorentina, ho parlato per la prima volta con il mister mentre loro si trovavano in Cina. Me lo ricordo bene, c’era una differenza di orario abbastanza importante. Mi avevano detto di aspettare qualche giorno, perché sarei andato da loro".

Il rapporto con Spalletti

Vecino, nel corso dell'intervista a Gianlucadimarzio.com ha inviato un messaggio speciale all’attuale allenatore della Juventus: "Posso solo ringraziarlo, penso che mi abbia fatto crescere molto. È un allenatore duro, tosto, che si fa sentire quando hai un momento di difficoltà. Magari sul momento non riesci a capirlo completamente, ma poi ti rendi conto che è una persona che ti fa tirare fuori tutto quello che hai, sia a livello di qualità che di carattere. A me ha aiutato molto, si fidava tanto di me e sono stati due anni difficili”. Il tecnico di Certaldo poi fece spazio ad Antonio Conte, ma l'uruguaiano ha confidato: "Mi è dispiaciuto quando è andato via, mi trovavo molto bene con lui e con il suo staff".