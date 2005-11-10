Vincenzo Montella, ex attaccante ed ex allenatore della Roma, ha parlato dei giallorossi nel podcast de La Gazzetta dello Sport: "C'è entusiasmo, giocano tutti i calciatori. Ho visto tanto la Roma negli ultimi anni, anche perché avevo Celik e mi toccava vedere tutte le partite. L'ho vista anche con Mourinho. Adesso c'è entusiasmo, ogni calciatore è migliorato sotto la gestione di Gasperini e c'è una convinzione costante, anche quando le cose non vanno bene durante la partita. Hanno una forza mentale come squadra, vuol dire che hanno conoscenza, convinzione e anche qualità".

Questa Roma può vincere lo Scudetto?

"A Roma è un po' come a Napoli, c'è scaramanzia. Mi auguro che possano essere lì fino alla fine, poi chissà. Il ritmo è quello giusto".

Sul mercato della Roma prenderesti due attaccanti o un esterno sinistro?

"Non conosco la squadra così nel dettaglio, anche in termini di lista UEFA, che è importante e non va sottovalutata. Penso che in attacco, se a Malen non viene neanche un raffreddore, sia difficile toglierlo dal campo. Quindi probabilmente andrei più verso l'idea dell'esterno".