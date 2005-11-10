Il momento sportivo non è forse dei migliori, la classifica parla di penultimo posto e questa sera alle ore 20.00 c'è in programma una sfida complicata, quella contro il Benevento, ma l'Empoli non guarda solo al rettangolo verde, ma anche al sociale.

L'ultimo progetto degli azzurri è nato dalla collaborazione con l'addestratore cinofilo Andrea Calì, grazie al quale il club toscano ha da circa una settimana una nuova mascotte, un border collie di nome Maui che sabato scorso ha fatto il suo esordio allo stadio "Carlo Castellani-Computer Gross Arena" per il derby contro il Pisa; gara che non ha soddisfatto molto il cucciolo, se si considera il risultato (1-0 in favore della squadra ospite), ma la formazione guidata da Andreoletti è pronta a rifarsi. A cominciare da stasera.

Un messaggio sociale importante a favore degli animali, quello lanciato dall'Empoli con questa iniziativa, che ricorda quella della Feralpisalò, che aveva adottato Leo, divenuto cucciolo del club. E scomparso di vecchiaia - ironia del destino - un mese prima che finisse la magica storia della formazione gardesana.