La Coppa d'Africa 2025 torna ufficialmente nelle mani del Senegal. Il TAS ha infatti accolto il ricorso della federazione, ribaltando la decisione della CAF che a marzo aveva assegnato il trofeo al Marocco a tavolino per 3-0.

La vicenda era nata durante la finale del 18 gennaio, quando il Senegal aveva abbandonato temporaneamente il campo per protestare contro un rigore concesso agli avversari. Dopo il rientro in campo, Brahim Diaz aveva fallito il penalty e Pape Gueye aveva firmato il gol decisivo nei supplementari.

Per commentare il verdetto e ricostruire una vicenda che ha fatto discutere il calcio africano, la redazione di TMW ha intervistato Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo ed esperto di calcio africano.

Il TAS ha ribaltato tutto e ha assegnato la Coppa d'Africa al Senegal. Una decisione giusta?

"La decisione è giusta in quanto rispecchia il verdetto del campo. Il Senegal aveva vinto la finale contro il Marocco e merita questo successo. A me dispiace solo che quella finale, una partita bellissima di un torneo altrettanto bello, venga ricordata soltanto per quell'episodio e non per tutto ciò che di bello ha mostrato".

Il Senegal, però, ha abbandonato il campo. Pensi che sarebbe stato giusto interrompere la gara in quel momento? Non c'è il rischio che si crei un pericoloso precedente?

"La FIFA è intervenuta dopo questa sfida, introducendo nuove regole che sono già state applicate allo scorso Mondiale proprio per evitare il ripetersi di situazioni simili. Il Senegal è uscito dal campo, ma io voglio ricordare Sadio Mané, che è rimasto sul terreno di gioco per spronare i compagni a tornare al proprio posto".

In tutta questa vicenda, ritieni che il Marocco abbia avuto un peso politico importante, considerando che sarà tra i Paesi ospitanti della Coppa del Mondo 2030?

"Il Marocco ha un peso politico molto importante, sia per quanto riguarda la CAF sia per la FIFA. Non a caso sta organizzando tantissime competizioni e sarà tra i Paesi ospitanti del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Portogallo. Il Marocco è cresciuto tantissimo dal punto di vista delle infrastrutture, non solo per quanto riguarda gli stadi, che sono moderni e internazionali, ma anche per quel che riguarda i centri sportivi".

In tutta questa vicenda, l'opinione pubblica africana da che parte stava?

"Intanto voglio precisare che Marocco e Senegal sono due Paesi molto amici, i due popoli si vogliono bene. Non dimentichiamo che la Coppa d'Africa è un momento di festa per tutto il continente e che il calcio unisce tutti i popoli. Ripeto, c'è grande dispiacere da parte di tutti per il fatto che questa bellissima edizione venga ricordata soltanto per quell'episodio finale e per tutto quello che ne è derivato.

Sicuramente quello che è successo servirà da lezione in vista della prossima Coppa d'Africa, che si terrà nel 2027. Sono convinto che sarà una grande edizione, anche perché sarà l'unico grande evento continentale: non ci saranno Mondiali, Europei o Giochi Olimpici. Nel 2027 ci sarà la Coppa d'Africa e sono convinto che sarà una competizione seguita in tutto il mondo, capace di mostrare quanto sia cresciuto il calcio africano, perché in Coppa d'Africa giocano grandi campioni".