"Sono già venuti qui per prenderlo. Sono tre anni che sento dire da queste parti che se ne andrà, ma per il momento io continuo a vederlo qui. Quindi tranquillità, è un nostro giocatore, vediamo che succede". Se la ride Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel corso dell'intervista rilasciata a TNT Sports Mexico quando gli parlano di Nico Paz e domandano se qualche gigante del calcio sia venuta a bussare alla porta per l'argentino. In estate il saldo di 60 milioni di euro al Real Madrid ha permesso ai biancoblù di trattenerlo ancora una stagione sul Lario, chissà cosa succederà la prossima estate.

La gestione dello spogliatoio

Fabregas, ad ogni modo, è entrato in profondità della gestione di ragazzi così giovani nello spogliatoio e della loro resa tra campionato e Champions League. Proprio stasera, tra l'altro, sfideranno l'AEK Atene per blindare una volta per tutte il discorso qualificazione ai playoff"Io non sono solo un allenatore, sono qui ad allenare 12 ragazzi tra 19-22 anni, quindi sono un educatore, un padre. Io ho molto chiaro chi siamo nel Como, non siamo nel Real Madrid, nel Bayern Monaco o nel Manchester United, quindi dobbiamo mantenere l'umiltà per rispettare tutti e crescere al momento giusto. Se un giorno vedessi che un ragazzo si crede superiore o pensa di essere al di sopra di ciò che è realmente in questo contesto, in questo club, in questa squadra, allora non ci farebbe più piacere. Perché no, non siamo così. È esattamente il contrario".

Dentro e fuori dal campo

Infine, ha rilasciato un ultimo commento su Nico Paz: "Nico è un ragazzo eccezionale e ha una personalità incredibile. Adoro il suo carattere, il suo modo di vedere le cose ed è un concorrente. Questo alla fine è ciò che mi piace di lui".