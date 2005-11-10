Inter, Chivu non pensa al mercato: "Ho i doppi ruoli e un centrocampista in più"
Il tecnico nerazzurro ribadisce la propria fiducia nella rosa a disposizione e non invoca rinforzi in vista del mercato di gennaio
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“Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione, abbiamo un centrocampista in più addirittura”. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, non sembra pensare in maniera particolare al mercato invernale ormai imminente per rinforzare la sua squadra: “La rosa è competitiva - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con lo Stoccarda -. Non posso fare superstizioni sul mercato. I miei giocatori per me sono i migliori al mondo.
Non cerchiamo scuse di quello che è il calendario. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro e preferisce giocare piuttosto che allenarsi”.
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