Pietro De Giorgio, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di sabato sul campo del Modena. Queste le sue parole riportate da Stabiachannel.it

"A ogni sosta arriva una notizia particolare e quella dei due punti di penalizzazione è una di queste. La reazione deve essere quella di scendere in campo ancora più cattivi per centrare il nostro obiettivo, che resta la salvezza. Certo, la situazione è diversa rispetto all'altra volta, quando eravamo ultimi in classifica: oggi siamo fuori dalla zona playout e dobbiamo spingere ancora di più".

In passato aveva sottolineato l'importanza della sosta per recuperare la condizione. Le sue parole erano state interpretate come una ricerca di alibi?

"L'ultima volta ero stato molto chiaro sul fatto che la sosta ci avrebbe aiutato a ritrovare la condizione migliore. Non ho mai cercato alibi, ho solo detto la verità. Sono diretto, credo di esprimermi senza giri di parole ed ero convinto che quelle tre settimane avrebbero consentito ad alcuni elementi di tornare a pieno regime".

Che partita si aspetta a Modena e quali sono le principali insidie della squadra emiliana?"Tornando da una sosta abbiamo bisogno anche del ritmo partita. Quella di Modena sarà una gara complicata contro una squadra di assoluto valore, di cui conosciamo bene il potenziale. Belotti è un profilo che non ha bisogno di presentazioni, mentre Di Nardo si sta rivelando una sorpresa: sarà una sfida capace di regalare grandi emozioni".

Come dovrà gestire la squadra la situazione legata ai punti di penalizzazione, senza perdere di vista l'obiettivo?

"Dobbiamo isolarci dalla vicenda dei punti di penalizzazione. C'è sempre una speranza, ed è giusto coltivarla, ma non possiamo distrarci. La nostra priorità assoluta deve restare la salvezza, pur mantenendo fiducia".

La difesa sembra aver trovato maggiore solidità. Ci saranno rotazioni e spazio anche per i giovani?

"Dietro abbiamo trovato un assetto più solido, non per necessità ma per l'alta concorrenza interna. Il turnover? Lo valuteremo partita dopo partita, anche in base a ciò che accadrà sabato. Dare spazio significa far crescere i giovani: in questa stagione abbiamo scelto di puntare su di loro e in questo momento storico serve imprimere una svolta. Se vogliamo formare questi ragazzi dobbiamo avere pazienza, come nel caso di Patanè: gli errori commessi in passato aiutano a maturare. Io non ho grande esperienza, ma darò il massimo per costruire qualcosa di buono, lavorando con la massima professionalità".

Quanto saranno importanti le prossime partite in vista della chiusura del girone d'andata e quali progressi ha visto nei diversi reparti?

"È una fase cruciale perché ci avviamo a chiudere il girone d'andata ed è evidente che nelle ultime gare ci sono ancora 24 punti in palio: un passaggio decisivo per noi come per tante altre squadre invischiate nella stessa lotta. Ho visto ottimi progressi a centrocampo e in difesa, sia nella fase di possesso sia in quella di non possesso. Stiamo lavorando intensamente anche davanti: gli esterni stanno iniziando a trovare la via della rete e Maistro sta diventando sempre più determinante. Avremo bisogno anche dei loro gol".