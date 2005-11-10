È partita oggi, giovedì 19 novembre, in Qatar la 21ª edizione del Mondiale Under 17, una competizione che coinvolge 48 Nazionali e si concluderà il 13 dicembre. Tra le protagoniste c'è anche l'Italia guidata dal commissario tecnico Daniele Franceschini, inserita nel Gruppo E insieme a Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan. Gli Azzurrini, che si presentano al torneo da campioni d'Europa in carica, faranno il proprio esordio venerdì 20 novembre alle ore 16 contro la Giamaica.

Nella giornata inaugurale sono arrivati risultati importanti. La Francia ha superato Haiti per 3-1, mentre la Corea del Sud ha iniziato il proprio cammino con un netto 3-0 contro l'Uganda. Prestazione convincente anche del Mozambico, che ha travolto la Danimarca con un poker. Buona la partenza del Qatar padrone di casa, vittorioso per 2-0 contro Panama. La sorpresa più significativa è invece la sconfitta dell'Argentina, battuta 2-0 dall'Australia.

Mondiale Under 17, i risultati della prima giornata

Francia-Haiti 3-1

Nuova Caledonia-Ecuador 0-1

Corea del Sud-Uganda 3-0

Arabia Saudita-Uruguay 2-3

Mozambico-Danimarca 4-0

Qatar-Panama 2-0

Argentina-Australia 0-2