Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli in vista del big match di sabato col suo Torino, il portiere azzurro Vanja Milinkovic-Savic ha confessato le sue emozioni per la sfida da ex. Di seguito le sue parole specifiche in merito.

Milinkovic-Savic contro il Torino, la sua ex squadra

Si riprende a giocare dopo la sosta per le Nazionali. Al Maradona arriva il Torino e il Napoli vuole invertire la tendenza e conquistare i tre punti. Che partita sarà?

"Sarà una partita difficile, visti i loro risultati. Però comunque noi dobbiamo essere noi stessi e cercare sempre i tre punti".

Per te sarà una partita speciale, ritrovi il Torino e la maglia granata che hai indossato. Che rapporto hai mantenuto con quell'ambiente? C'è qualche ex compagno che non vedi l'ora di ritrovare?

"In campo io non ho amici. Ho giocato contro mio fratello e non mi cambiava niente. Sarà sempre una partita particolare per me perché ci ho vissuto e sono stato molto bene a Torino. Non è una partita come le altre, però ho la testa sempre pronta per vincere".

C'è qualche ex compagno che non vedi l'ora di rivedere?

"Tanto lo sanno loro, ho contatti, quindi lo teniamo per noi".