Si avvicina il momento del ritorno in campo di Arthur Atta con la Fiorentina. Dopo una prima parte di stagione condizionata dal lungo stop per l’infortunio all’addome, il centrocampista preso in estate dall’Udinese ha messo nel mirino la partita di lunedì contro il Monza per fare il suo rientro.

Si allena nel giorno libero, Vanoli apprezza

In una giornata libera con presenza facoltativa, Atta si è comunque presentato al Viola Park. Lo spiega il portale FirenzeViola.it, spiegando come il giocatore abbia proseguito così nel piano di terapie per rientrare in forma dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto il periodo tra una sosta per le nazionali e l'altra. Un atteggiamento molto positivo che dimostra come il calciatore voglia rientrare nel minor tempo possibile e che ha ricevuto l’approvazione e l’apprezzamento di Vanoli e del suo staff.

Da domani indicazioni chiare, c'è però positività

Il francese fino a ieri ha proseguito nel proprio percorso di recupero partecipando in parte ad alcuni allenamenti con i compagni e domani, in occasione della ripresa della preparazione in vista della trasferta in Brianza, si capirà meglio se potrà effettivamente tornare fin da subito a disposizione o meno. Le sensazioni, però, fanno finalmente pensare in positivo.