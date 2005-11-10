Palermo, perdita di 38 milioni nel 2026: il City Group ne versa quasi 125 in tre anni
Daniel Uccellieri
L'assemblea dei soci del Palermo ha approvato il 28 ottobre il bilancio al 30 giugno 2026, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, compresa la rappresentanza di Amici Rosanero. Il documento fotografa una stagione conclusa al quarto posto in Serie B e con l'eliminazione in semifinale playoff contro il Catanzaro. I conti mostrano un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, grazie alla crescita dei ricavi e a una leggera riduzione dei costi. Rimane tuttavia un passivo significativo, ancora una volta coperto dal City Football Group.
La perdita scende a 38 milioni
Il bilancio 2026 si chiude con una perdita di 38 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 43 milioni del 2025, con un miglioramento di circa 4,8 milioni, pari all'11%. Il dato rimane comunque superiore ai 23 milioni registrati nel 2024.
Il valore della produzione raggiunge i 30,9 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 27,7 milioni dell'anno precedente e ai 24,1 milioni del 2024. Parallelamente, i costi della produzione scendono leggermente, passando dai 70,4 milioni del 2025 a 69,1 milioni. Un dato ancora distante dai 47,3 milioni del 2024.
In crescita anche il patrimonio netto, che si attesta a 32 milioni di euro, contro i 30,5 milioni del 2025 e i 24,4 milioni del 2024.
Aumentano gli incassi del Barbera e le sponsorizzazioni
Tra le voci più positive del bilancio spiccano i ricavi legati allo stadio e alle attività commerciali. Gli incassi delle partite casalinghe salgono da 3 a 5,1 milioni di euro, con un incremento del 70%, mentre il valore degli abbonamenti passa da 3,6 a 3,8 milioni, segnando una crescita del 5%.
L'incremento più significativo riguarda sponsor e pubblicità, che raggiungono quota 9,1 milioni rispetto ai 5,2 milioni dell'esercizio precedente, con un aumento del 77%. Crescono anche merchandising e royalties, arrivati a 2,9 milioni (+38%), mentre i diritti televisivi salgono a 1,5 milioni (+9%).
Il costo del personale resta la voce più pesante
Sul fronte delle spese, il personale continua a rappresentare la componente più rilevante. Il costo complessivo raggiunge i 34,9 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al 2025 e ben al di sopra dei 26,1 milioni del 2024.
Salari e stipendi passano da 29,5 a 31,2 milioni, mentre la quota relativa ai tesserati rimane sostanzialmente stabile, attestandosi intorno ai 27,4 milioni.
Dal punto di vista patrimoniale, la liquidità cresce sensibilmente, passando dai 429 mila euro di giugno 2025 ai 2,4 milioni attuali. Nel bilancio non risultano debiti bancari, mentre aumentano quelli verso i fornitori, che raggiungono i 7,1 milioni rispetto ai 4,6 milioni dell'anno precedente.
Il City Football Group continua a sostenere il Palermo
Il sostegno della proprietà rimane determinante per garantire la solidità finanziaria del club. Nel bilancio viene riportata una lettera di patronage con cui il City Football Group si impegna a coprire il fabbisogno economico-finanziario del Palermo almeno fino al 30 settembre 2027.
Nel corso dell'esercizio, la controllante ha versato 40.050.000 euro in conto capitale, dopo i 49,2 milioni del 2025 e i 35,7 milioni del 2024. Considerando le ultime tre stagioni, gli apporti del City Group sfiorano dunque i 125 milioni di euro.
Il bilancio, infine, non evidenzia incertezze significative sul presupposto della continuità aziendale, confermando la possibilità per il Palermo di proseguire la propria attività grazie anche al sostegno finanziario della proprietà. Lo riporta Stadionews.it