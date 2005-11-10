Paolo Vanoli, tornato alla guida della Fiorentina dopo l'inaspettato esonero di Fabio Grosso a inizio stagione, ha concesso una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio parlando anche del suo rapporto speciale con la città di Firenze e i tifosi viola. Di seguito le sue risposte in merito.

L'anticipazione dell'intervista a Vanoli

Sul ritorno alla Fiorentina: "È stata veramente una sorpresa inaspettata e, al contempo, ho avuto il grandissimo entusiasmo di poter portare avanti qualcosa di bello. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo".

Sul rapporto con Firenze: "Quest'anno mi sono promesso di vivere di più Firenze. L'anno sorso vivevo al Viola Park visto quello che dovevamo raggiungere, ma ora voglio godermela di più. Firenze è bella, è una città incredibile. Il tifoso viola è maniacale, ma ti spinge sempre".

Sull'obiettivo di Vanoli: "Vorrei riuscire a regalare qualche altra gioia oppure mettere delle basi in prospettiva futura per vedere una grande Fiorentina".

Sulla vita a Firenze e il rapporto coi tifosi: "L'altro giorno sono stato al cinema a vedere il film su Bove, che è stato toccante. I tifosi? Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)".