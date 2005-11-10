A Bergamo l'Atalanta si scioglie davanti al cinismo del Parma: 0-3, la Dea è in crisi

Il Parma si ritrova a Bergamo, con 3 gol tutti insieme dopo un inizio davvero stentato dal punto di vista della produzione offensiva e fa entrare l'Atalanta nel tunnel della crisi, non sono di risultati. Dopo venti minuti arrembanti la Dea perde di mordente nei propri assalti e il Parma prende campo, anche se il gol arriva solo su episodio e al primo tiro in porta dei ducali (contro i due della Dea, ndr). Nella ripresa l'Atalanta si sfalda totalmente e la squadra di Gilardino dilaga, con l'autogol di Zappacosta e il supergol di Lontani che chiudono il discorso tre punti.

Gilardino: "Non pensavo neanche al 3-0, ma sono contento per i ragazzi"

Ai microfoni di Sky, l’allenatore del Parma Alberto Gilardino ha commentato la vittoria di Bergamo: “Non avrei mai pensato al 3-0, ma di fare una partita importante sì. Così è stato, la fotografia della partita è chiara. Abbiamo sofferto nei primi venti minuti, dopo il vantaggio ci siamo sbloccati sia mentalmente che dal punto di vista del gioco. Difensivamente siamo stati incredibili, poi siamo stati bravi a fare il 2-0 e il 3-0. I ragazzi si meritano la vittoria, in queste settimane abbiamo fatto discrete prestazioni ma abbiamo perso. Lì abbiamo costruito questa vittoria: dalle sconfitte si crea qualcosa di forte, sono contento per i ragazzi”.

Sarri: "Ci è venuta la paura, c'era tempo per rimettere in piedi la gara"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato così a DAZN: "Abbiamo fatto i primi 40 minuti di ottimo livello, avevamo la gara in mano. Abbiamo preso gol su una palla ferma e ne abbiamo pagato le conseguenze. Siamo poi rientrati male e da lì è venuto fuori questo secondo tempo che si accetta male. Chiediamo scusa a società e tifosi per il secondo tempo, nel primo abbiamo giocato una delle migliori frazioni della stagione. Non si può essere così fragili difensivamente e mentalmente. Staremo insieme qualche giorno e parleremo. Ci è venuta paura, la partita era in controllo fino al primo gol. Ci siamo impauriti e innervositi e ne abbiamo pagato le conseguenze. C'era tempo per rimettere in piedi la gara, continuando sulla falsa riga del primo tempo e invece abbiamo fatto quello che abbiamo fatto".