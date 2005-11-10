Cambi in dirigenza per Barletta e Gubbio, mentre a Picerno rinnova Bassoli fino al 2028

Al netto delle gare che hanno chiuso la 12ª giornata, il secondo giorno di novembre da poco concluso, lunedì 2 novembre, ha lasciato diverse novità in Serie C, perché sono arrivati ribaltoni... stavolta no in panchina, ma nelle dirigenze.

Di ieri mattina, infatti, la notizia della risoluzione contrattuale tra il Direttore Sportivo Mauro Leo e il Gubbio, mentre nel pomeriggio è arrivata quella tra il Barletta e Luigi Volume: l'uomo mercato biancorosso, che era stato ufficializzato dal club solo il 6 ottobre scorso, ha lasciato l'incarico dopo neppure un mese, per ragioni di carattere personale. Per la sua sostituzione sembra essere ora in pole l'ex Lecco e Reggiana Domenico Fracchiolla, mentre sembra esserci più indecisione per quello della compagine eugubina.

Fronte campo, il Picerno ha invece comunicato un prolungamento di contratto. Nel mezzo a due addii, quelli prima raccontati, la società rossoblù ha fatto sapere di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con Alessandro Bassoli: nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.