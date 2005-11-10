La Fiorentina vince la sfida tra le squadre in crisi. E il Sassuolo sprofonda

Importante successo della Fiorentina sul campo del Sassuolo, in una partita fra due squadre in crisi. I viola tornano a vincere 52 giorni dopo l'ultima volta, quando espugnarono Venezia per 2-4. E Al Mapei Stadium finisce col medesimo risultato.

Non è bastato ai neroverdi la doppietta di Armand Laurienté, che si è finalmente sbloccato. Dopo il vantaggio, gli emiliani hanno subito il pari nei minuti di recupero del primo tempo da Pellegrino su assist di Njie. Lo svedese con una perla nella ripresa porta avanti ai viola, prima del 2-2. Infine Mastantuono e Valdepenas portano i tre punti a Firenze.

È alla fine Njie a prendersi il premio di MVP della partita, mentre a Sassuolo la situazione precipita: nelle ultime 6 partite la squadra ha incassato un solo punto. E, cosa altrettanto preoccupante, la difesa colabrodo, capace di incassare 16 reti nelle ultime 4 partite. Il tecnico Alberto Aquilani ha evidenziato una preoccupante fragilità della squadra, al primo episodio sfavorevole. E preoccupa il calendario, che porrà i neroverdi prima della sosta nazionale contro la Roma, la squadra col migliore attacco del torneo.