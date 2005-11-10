Cannavaro riparte dal Giugliano, Calabro si gioca il futuro a Padova

Giornata movimentata per le panchine.. In Serie C il Giugliano ha ufficializzato l'esonero di Raffaele Di Napoli ed ha scelto il sostituto: c'è l'intesa con Paolo Cannavaro. In Serie B, invece, è in bilico Antonio Calabro, con il Padova chiamato a riflettere sul futuro del proprio allenatore dopo una serie negativa di risultati.

Giugliano, esonerato Di Napoli: arriva Paolo Cannavaro

Il Giugliano ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Raffaele Di Napoli dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Contestualmente, il club ha interrotto il rapporto di collaborazione anche con il vice allenatore Alessandro Tatomir, ringraziando entrambi per l'impegno e la professionalità dimostrati.

Il successore sarà Paolo Cannavaro. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attuale vice allenatore della nazionale dell'Uzbekistan, dove lavora insieme al fratello Fabio, firmerà un accordo fino a giugno con opzione. Per lui si tratta di un ritorno in panchina in Serie C, dopo la precedente esperienza alla Pro Vercelli.

Padova, Calabro a rischio: si valutano Gotti e Mignani

Situazione ancora da definire in casa Padova, dove la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite ha messo in discussione la posizione di Antonio Calabro. La dirigenza è a confronto con la proprietà per decidere come procedere, mentre il patron Alessandro Banzato sarebbe fortemente insoddisfatto del rendimento della squadra.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, tra i possibili sostituti figurerebbero Luca Gotti e Michele Mignani, nel caso in cui la società decidesse di interrompere il rapporto con l'attuale tecnico.

A rischio anche il direttore sportivo Mirabelli

La riflessione del Padova potrebbe non limitarsi alla guida tecnica. Anche la posizione del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sarebbe in bilico. Le prossime ore saranno decisive per capire se la società sceglierà di confermare Calabro oppure di intervenire sull'assetto dell'area tecnica biancoscudata.