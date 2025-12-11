Celtic per la Roma, Celta per il Bologna: le ultime da Gasperini e Italiano. In palio una cena

Da posizioni non molto diverse, Roma e Bologna si apprestano a tornare protagoniste in Europa League. I giallorossi, quindicesimi nella maxi-classifica della competizione, faranno visita al Celtic di Glasgow, reduce dall’ennesimo cambio di allenatore in una stagione non fortunata. Ben altro discorso riguarda il Celta Vigo, prossimo avversario del Bologna e reduce dal successo sul Real Madrid ne LaLiga.

Qui Roma. Gian Piero Gasperini ritrova a pieno regime Paulo Dybala e se lo coccola, mentre non lesina stoccate a Evan Ferguson: “Non ci sono antipatie, ma contano le prestazioni: ha avuto tante opportunità - ha dichiarato in conferenza stampa -. Lo vogliamo aspettare? Certo. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano”. Al suo fianco, Mario Hermoso, citato come un esempio dal tecnico di Grugliasco, è tornato brevemente sulle trivialità urlategli da Michael Folorunsho nell’ultimo incrocio di campionato con il Cagliari: “Non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere fino a che punto accettare alcuni commenti". A Glasgow, a centrocampo, toccherà a Pisilli dall’inizio.

Qui Bologna. Vincenzo Italiano deve fare la conta, e infatti viaggia per la Spagna con due giocatori a mezzo servizio, Lucumì e Ferguson: “Lewis è febbricitante, speriamo che possa dare una mano ai compagni in campo - ha detto l’allenatore rossoblù -. Se John non dovesse farcela, dovremo adattare qualcuno come Lykogiannis, lui in passato ha giocato come centrale”. Il tecnico del Bologna ha fatto involontariamente “irruzione” nel collegamento su Sky del collega giallorosso, e ha rivelato un retroscena: i due devono ancora vedersi per una cena che si erano evidentemente promessi. Chissà chi pagherà.