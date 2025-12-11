Cagliari made in USA, Fiori e Gupta nuovi soci di minoranza: "Supporteremo Giulini"

Novità importante in casa Cagliari, ove si è formalizzato l’ingresso di nuovi soci di minoranza qualificata, annunciato da settimane. Il club rossoblù, con un comunicato ufficiale, ha infatti reso noto l’ingresso nella compagine societaria di Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Entrambi, rispettivamente come vicepresidente e componente del Consiglio di Amministrazione.

I due, che guidano una cordata principalmente statunitense, hanno espresso grande entusiasmo per l’ingresso nel mondo rossoblù: “Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità - hanno dichiarato ai canali ufficiali della società -. Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria”.

Chi sono i nuovi soci. Maurizio Fiori è Managing Director di Praxis Capital Management, hedge fund globale con sede a Chicago, dove guida la divisione Private Markets. È anche CIO di Argos Investment Management, con oltre 1 miliardo di dollari in gestione in investimenti alternativi. Ha iniziato la carriera in Olivetti, per poi entrare in Marquette Partners, una delle principali società di trading proprietario a livello mondiale. In qualità di partner, ha guidato l’espansione internazionale dell’azienda con sedi a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seul. Dopo Marquette, ha investito in vari settori, tra cui food & beverage, beni di lusso, ospitalità e real estate. Si è laureato con lode alla Washington State University, con specializzazione in International Business and Finance e minor in Economia e Studi Giapponesi.

Prashant Gupta, CFA, è un imprenditore di successo con oltre 25 anni di esperienza nel mondo degli investimenti. È co-fondatore di Lancium Inc., azienda di infrastrutture tecnologiche specializzata nell’integrazione di data center su larga scala nei sistemi elettrici. È stato CFO di un family office legato a una delle principali famiglie della Forbes 400, e in precedenza partner e CFO di un hedge fund multi-strategy a Chicago. Laureato con lode in Accounting presso l’Università della Virginia, è stato insignito di una laurea honoris causa dalla Muskingum University, dove si era precedentemente laureato summa cum laude.