Carabao Cup, City e Liverpool avanti ai rigori. DFB Pokal, il Bayern ne fa 6 senza Kane
Daniel Uccellieri
Manchester City e Liverpool passano il turno in Carabao Cup ai calci di rigore, fuori Brighton e Chelsea. Il Bournemouth continua a segnare a raffica, questa volta la vittima è l'Aston Villa. Il Crystal Palace passa 1-0 in casa del Fulham, mentre il Sunderland vince 3-2 con il Brentford e passa il turno.
Il programma della EFL Cup
Martedì 27 ottobre
Bradford City-Peterborough United 2-0
Fleetwood Town-Arsenal 5-3 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Mercoledì 28 ottobre
Manchester City-Brighton 6-5 DcR (2-2 nei tempi regolamentari)
Bournemouth-Aston Villa 3-0
Fulham-Crystal Palace 0-1
Sunderland-Brentford 3-2
Liverpool-Chelsea 7-6 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Giovedì 29 ottobre
Ore 20:45 – Everton-Newcastle United
Il DFB Pokal non sono mancate le sorprese, con lo Schalke eliminato dalla Dynamo Dresda. Il Bayern Monaco, con Kane in panchina, ha rifilato 6 reti al Magdeburgo. Cinque reti anche per il Bayer Leverkusen, avanti anche Stoccarda, Friburgo e Hertha Berlino.
Martedì 27 ottobre
Bochum-Mainz 2-0
Grossaspach-Augsburg 2-4
Rot-Weiss Essen-RB Lipsia 1-2
Amburgo-Eintracht Francoforte 1-3
Colonia-Union Berlino 5-0
Borussia Monchengladbach-Karlsruher 2-0
Elversberg-Darmstadt 0-2
Borussia Dortmund-Werder Brema 3-2
Mercoledì 28 ottobre
Dynamo Dresda-Schalke 04 2-0
Friburgo-Wolfsburg 3-2
Jeddeloh-Hertha Berlino 0-2
Paderborn-Stoccarda 0-1
Bayern Monaco-Magdeburgo 6-1
Hannover-Kaiserslautern 0-2
Holstein Kiel-Hoffenheim 5-4 DcR (1-1 nei tempi regolamentari)
Bayer Leverkusen-Norimberga 5-2
In neretto le squadre qualificate agli ottavi