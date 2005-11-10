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Il Giugliano sceglie Agovino per la panchina. Rinforzo a centrocampo per il Picerno: c'è Garofalo

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 00:33I fatti del giorno
29.10.2026 00:33I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In quella che è stata una serata di "sogni, di Coppe e di campioni" (ci scusi Antonello Venditti se lo abbiamo scomodato in questo orario), con il turno infrasettimanale di Serie A, la Coppa Italia di Serie C e D e la Women's Champions League, ecco che spuntano anche notizie di mercato, con lo stesso che davvero non si ferma mai. A far da padrone, la Serie C.

Con una nota ufficiale diramata nel pomeriggio, il Picerno ha fatto sapere "aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Vincenzo Garofalo, il quale ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2028"; esperienza e qualità, dunque, per la compagine rossoblù, che dovrà poi decidere il da farsi in merito alla panchina, con Guido Di Deo per ora al timone (e fresco di un ottimo esordio, vittoria per 3-0 sulla malcapitata Salernitana, altro club che dovrà deliberare sul trainer).

A proposito di questo aspetto, invece, ha sciolto le riserve il Giugliano, che ha comunicato "di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Massimo Agovino. L’allenatore si lega al club con un accordo fino al 30 giugno 2027".

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