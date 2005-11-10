Notte fonda Juventus: battuta 2-0 al "Ferraris". Festa Genoa con Ehizibue e Baldanzi

La festa inizia ben prima del fischio finale. Il Genoa si impone 2-0 sulla Juventus al "Ferraris" e inguaia la formazione bianconera di Luciano Spalletti, fischiata dai tifosi che hanno occupato il settore ospiti. Un primo tempo senza storia con Ehizibue e Baldanzi che gonfiano la rete sotto la Nord mentre nella ripresa, gli ospiti provano a rendersi pericolosi dalle parti di Bijlow ma la retroguardia rossoblù fa ottima guardia.

Al termine del match del "Ferraris", il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha commentato: "Secondo me ci sono state altre belle prestazioni ma il coefficiente di difficoltà era più alto. E' una bella partita che va in continuità rispetto a quanto fatto nelle altre partite. A fine primo tempo ho detto che le nostre riprese non sono state all'altezza e abbiamo fatto una frazione di carattere".

Amarezza invece per il mister bianconero Luciano Spalletti: "La prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi. Poi io sono aperto a parlare di qualsiasi cosa di squadra, di comportamento e di gioco in campo. Ma se dobbiamo parlare di difficoltà che abbiamo avuto stasera è abbastanza facile. Non siamo stati al livello di impatto fisico e di duello. Abbiamo perso da un punto di vista di intensità qualsiasi cosa che poteva tradurre la partita in giocata".