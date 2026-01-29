Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter, 2-0 di prestigio al Dortmund. Chivu: "Mourinho ai playoff? Penso a Davide Nicola"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:49
Daniele Najjar

Vittoria di prestigio dell'Inter in terra tedesca: contro il Borussia Dortmund i nerazzurri strappano tre punti ai rivali grazie alla perla di Dimarco su punizione ed alla firma nel finale di Diouf. Chivu ha una conferma importante: la sua squadra, pur dovendo passare dai playoff, può andare avanti in Champions anche quest'anno: pur con il turnover, è entrata in campo per vincere in un campo difficile. Ai playoff arriverà una fra Benfica e Bodo Glimt.

Guirassy si mangia il vantaggio
Chivu sceglie l'inedita coppia Thuram-Bonny, con Acerbi in difesa assieme ad Akanji e Bisseck. L'approccio dell'Inter non è confortante. Dopo 10 minuti di marca giallonera Ryerson conclude sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tiro diventa un assist per Guirassy che si ritrova completamente da solo davanti a Sommer, ma con la porta spalancata si mangia un gol fatto, passando di fatto la palla al portiere.

Reazione Inter con Dimarco e Bisseck
L'Inter reagisce al campanello d'allarme. Prima Dimarco e poi Bisseck arrivano alla conclusione: la prima è forte, ma centrale, la seconda finisce fuori di poco. La squadra di Chivu ha però capito che alle spalle della difesa tedesca ci sono ampi spazi per sfruttare la profondità e rendersi pericolosa. In particolare Bisseck sul centrosinistra costruisce una catena che funziona, con Dimarco e Bonny o Thuram (a turno)a fare da rifinitori per i loro inserimenti. Fabio Silva colpisce di testa, con la palla che va a lato. Nel finale Luis Henrique che azzecca il cross per Bonny, che però schiaccia troppo il tentativo aereo. Il primo tempo termina 0-0.

L'Inter attacca, capolavoro Dimarco, Diouf la chiude
Il Dortmund riparte forte, ma dopo una sfuriata è l'Inter che riprende a macinare gioco ed a creare diverse situazioni pericolose. Il neoentrato Pio Esposito prima è attivo di testa, poi si fa chiudere sul più bello da Schlotterbeck sull'imbucata di Sucic. Kovac inserisce Adeyemi, che al 71' si invola in porta, ma viene chiuso da una grande uscita di Sommer. Thuram ha sulla testa la palla del vantaggio, ma colpisce centralmente e commettendo fallo. L'Inter preme con forza. Tiro-cross di Thuram, controllato dalla difesa giallonera, poi Frattesi, subentrato a Zielinski, va vicino al gol con una botta sul primo palo. È il preludio del gol: all'81' Dimarco disegna una punizione capolavoro dai 20 metri e fa 0-1. In pieno recupero Diouf, entrato da 5 minuti, la chiude con un sinistro deviato all'angolino.

Inter, Chivu: "Mourinho? Penso a Davide Nicola"
Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, sull'ipotesi di incrociare Mourinho ai playoff per gli ottavi: "Ora ho solo l'idea di affrontare Nicola (allenatore Cremonese ndr.) domenica, è la partita più importante. Dormiamo qui e domani ci alleneremo. Pensiamo sempre alla prossima partita, che è sempre la più importante".

Poi ha aggiunto sulla partita dei suoi: "Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro ma prenderci cosa abbiamo fatto. Non era facile neanche oggi qui in questo stadio e con questo tifo. Abbiamo fatto una gara seria in cui potevamo avere più fame e concretezza nel primo tempo primo. Abbiamo pagato un po' di superficialità, siamo contenti. La crescita è esponenziale".

