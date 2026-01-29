Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juventus si accontenta di non cercare nemmeno il miracolo in Champions: 0-0 col Monaco

La Juventus si accontenta di non cercare nemmeno il miracolo in Champions: 0-0 col Monaco
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Dimitri Conti

Non c'erano aspettative enormi, ma si può tranquillamente sostenere come la partita del Louis II tra Monaco e Juventus non sia stata né uno spot per il calcio, né per la Champions League. Nelle emozioni e nei ribaltamenti continui di fronte offerti dai 90 minuti conclusivi dell'ultimo turno di Fase campionato disputato in totale contemporanea, c'è stato spazio anche per un grigio 0-0 come quello venuto fuori nel Principato.

La prestazione offerta dalla Juventus a Montecarlo lascia poco da cui ripartire. Le scelte di Spalletti guardavano anche e soprattutto al cammino in campionato e alla conservazione delle forze, piuttosto che non alla caccia di un miracolo che, con il senno di poi, non sarebbe comunque stato realizzabile. Contando i risultati degli altri campi, infatti, alla Juventus non sarebbe bastato neppure vincere. Forse meglio così, allora, potrebbe aver pensato qualcuno a posteriori.

Monaco-Juventus 0-0, le pagelle di TMW. Clicca qui per leggerle

Tra chi pensa che tutto sommato vada tutto bene ciò che si è visto nello 0-0 del Louis II, non si ritrova Luciano Spalletti. Così ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Juventus: "Mi aspettavo qualcosa in più perché avevamo la possibilità. Era una cosa possibile ed era quella speranza lì e quel dettaglio per provare ad andare a vincere la partita. Non ci siamo riusciti proprio dal punto di vista fisico e loro sono stati più bravi di noi. Non siamo stati abbastanza uniti per poter pulire le determinate soluzioni. Quelli fisici in queste partite hanno dei vantaggi".

