Mourinho: "Penso meno a me stesso e più alla squadra. Inter e Real candidate alla vittoria"

Dopo l’impresa del Benfica contro il Real Madrid (4-2), José Mourinho ha parlato in conferenza stampa commentando una vittoria storica non solo per la squadra ma anche per sé stesso: è infatti il primo successo del tecnico portoghese contro i merengues in carriera, dopo cinque precedenti negativi: "Non cerco di fare qualcosa che non ho mai fatto, voglio solo godermi questo momento. Ovviamente battere il Real e accedere ai playoff è un grande prestigio, ma ora penso meno a me e più ai giocatori e al club. Alcuni hanno già disputato eliminatorie, ma questa è una fantastica opportunità per la squadra".

Il sorteggio dei playoff riserverà Inter o Real Madrid per lo Special One, due squadre che ha allenato e a cui è rimasto molto legato: "Sono tra i principali candidati per vincere la competizione, noi non lo siamo, ma possiamo competere. Abbiamo perso contro Chelsea e Juventus, ma sempre lottando e ora siamo qui. Battere il Real è stato un grande segnale. Non abbiamo ancora individualmente la possibilità di competere su tutti i fronti, ma stiamo costruendo una squadra. Vedremo. L’importante è continuare a fare quello che stiamo facendo e vincere partite".

Infine, Mourinho ha ricordato con un sorriso il legame speciale con il Bernabéu: "Sarà emozionante".