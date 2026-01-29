L'Atalanta butta via gli ottavi. A Bruxelles la notte dei rimpianti e dei tanti perché

Bruxelles segna uno spartiacque amaro nella stagione europea dell’Atalanta. Non è solo una sconfitta, ma una di quelle notti che lasciano il segno per le conseguenze. L’1-0 contro il modesto Union Saint-Gilloise, squadra ordinata ma tutt’altro che irresistibile, toglie alla Dea la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League e la rispedisce in una zona grigia della competizione, quella dei playoff. Una caduta dal peso enorme.

La classifica è impietosa: 15° posto, 13 punti, saldo reti in equilibrio. Fuori dalla top-8 per episodi nelle ultime due partite, un po' come accadde al Milan un anno fa. Dettagli che però, a questo livello, diventano sentenze. E la serata belga è stata un concentrato di tutto ciò che l’Atalanta non può permettersi in Europa: imprecisioni tecniche, leggerezze difensive, incapacità di governare i momenti della partita. L’Union ha fatto il suo, con ordine e aggressività, aspettando l’attimo giusto. L’ha trovato al 70’, quando Khalaili ha colpito una difesa già in affanno.

Il paradosso è che il pareggio sarebbe stato possibile fino all’ultimo respiro. L’errore clamoroso di Sulemana nel recupero, a porta spalancata, è l’immagine perfetta di una notte storta: quando anche l’occasione che può salvarti decide di voltarti le spalle. Ora lo scenario cambia radicalmente. L’Atalanta dovrà passare dallo spareggio playoff, dove affronterà Borussia Dortmund o Olympiacos. E come se non bastasse, l’orizzonte successivo porta nomi pesantissimi: Bayern Monaco o Arsenal agli ottavi. Un percorso che da opportunità diventa salita ripidissima. Non è una condanna, ma è un avvertimento: l’Europa non aspetta, non perdona e non regala nulla. Se la Dea vorrà restare protagonista, dovrà cambiare passo subito.