La Roma per confermare la top 8, Bologna spera: il Maccabi ha esonerato ieri il tecnico

Dopo l'abbuffata Champions, non propriamente positiva per le italiane, è già tempo di verdetti in Europa League. La Roma questa sera sarà ospite ad Atene del Panathinaikos di Rafa Benitez, mentre il Bologna giocherà in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. Entrambe le squadre, giusto sottolinearlo, sono già certe almeno del playoff. La Roma però, attualmente 6^, vincendo avrebbe la certezza di un posto fra le prime 8 che garantisce la qualificazione diretta. Il Bologna, 16°, difficilmente potrà arrivare fra le prime 8. Piccola curiosità: il club israeliano, a poche ore dal match, ha esonerato il tecnico Zarko Lazetic.

Le parole di Gasperini

"Proveremo a fare risultato. Siamo comunque di qualificati nei primi 24 e, se riusciremo a entrare nei primi 8, saremo ancora più felici perché salteremo un turno di playoff. In questo momento, però, è chiaro che la priorità, in questo periodo della stagione, è il campionato. Detto questo, domani sarà sicuramente una partita essenziale e la affronteremo al massimo".

Le parole di Italiano

"Dobbiamo ragionare gara per gara, anche questa è importantissima dentro una competizione a cui teniamo: eravamo partiti con l’idea di arrivare fra le prime 24, ora abbiamo qualche possibilità di arrivare fra le prime otto. Il Maccabi è fuori dalla competizione, vediamo se riusciamo a fare una grande prestazione, guadagnare qualche posizione"