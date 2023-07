Le mosse della Lazio: Lotito annuncia un colpo entro una settimana. Spunta Kamada

Il presidente Claudio Lotito, dal ritiro di Auronzo di Cadore, ha parlatoa lungo di mercato per rassicurare i tifosi: il numero uno laziale ha nominato diversi giocatori che i capitolini non avrebbero preso perché il "mercato va fatto col cervello". "Lo Celso, Paredes, Cuadrado, Bonucci volevano tutti venire da noi, ma abbiamo detto no. Perché i grandi nomi non corrispondono al risultato sportivo. Potevamo prendere Pasalic, Reijnders e Okafor, che sono andati al Milan, ma io mi sono attenuto alle indicazioni del tecnico. Sulla mezz'ala faremo presto, rinforzerò la Lazio. C'è un giocatore fortissimo che abbiamo condiviso e in settimana speriamo di chiudere il colpo".

E se fosse Kamada?

Ai biancocelesti serve un centrocampista che possa raccogliere l'eredità di Milinkovic-Savic. Servirà al contempo un giocatore che possa dare alla Lazio la dimensione europea che necessità una squadra qualificata alla fase a gironi di Champions League. Potrebbe essere lo svincolato Daichi Kamada, sedotto e abbandonato dal Milan e adesso alla ricerca di una nuova occasione. L'ex Eintracht Francoforte potrebbe essere un profilo giusto da affidare al tecnico toscano anche se su di lui c'è fortissima la concorrenza dell'Atletico Madrid.