Lo sciagurato Leon saluta la Roma: via Bailey, sempre ko. Dovbyk torna in Italia

Undici presenze e zero gol dopo, Leon Bailey saluta la Roma. A metà del suo primo anno di prestito, in un affare che per 22 milioni di euro lo avrebbe potuto portare a diventare giallorosso a titolo definitivo, l’attaccante giamaicano ha lasciato nella giornata appena conclusa la Capitale, per fare rientro, almeno per ora, all’Aston Villa.

Più infortuni che altro. L’avventura capitolina di Bailey, che avrebbe dovuto essere un gioiello nell’attacco di Gian Piero Gasperini è stata letteralmente tutto fuorché fortunata. Dei 153 trascorsi alla Roma, ne ha passati ben 110 ai box: 11 le partite giocate, 17 quelle saltate. Un passaggio che non lascia il segno, mentre la società di Birmingham si appresta a riaverlo a disposizione: se giocherà con l’Aston Villa, non potrà trasferirsi altrove nella finestra di mercato estiva.

L’addio di Bailey è anche la fotografia della bocciatura del mercato estivo dei giallorossi: solo Wesley ha fatto abbastanza per essere promosso, gli altri innesti non hanno portato alla Roma quanto sperato. La squadra di Gasperini, intanto, ha riaccolto in Italia l’ucraino Artem Dovbyk, dopo l’intervento subito in Finlandia: “Sto bene”, le sue parole all’atterraggio a Roma. Dovrebbe tornare in campo fra circa 2 mesi.