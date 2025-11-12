Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta

Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'AtalantaTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra. Il tecnico campano prende il posto di Ivan Juric, esonerato dalla Dea:

Il comunicato ufficiale del club
“Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).

Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori”.

Intercettato dalle telecamere di Sky Sport, il nuovo tecnico nerazzurro si è limitato a un sorriso e a poche parole: “Un messaggio ai tifosi? Sono felice”, ha dichiarato all’uscita dal centro sportivo.

La tentazione Fiorentina prima della firma con l'Atalanta

Nei giorni scorsi, prima di accettare l’offerta dell’Atalanta, Palladino è stato vicino a un clamoroso ritorno alla Fiorentina. Dopo l’esonero di Pioli, infatti, il suo nome era tornato con forza tra le opzioni del club toscano, spinto anche dal favore di una parte dello spogliatoio viola, ancora legata al tecnico napoletano.
Secondo indiscrezioni, l’assenza del ds Pradè – con cui i rapporti si erano incrinati – e il sostegno di diversi senatori avevano riaperto la porta a un possibile “Palladino bis”, ipotesi poi sfumata con la scelta definitiva di Vanoli.
Una sliding door che, di fatto, ha spalancato al tecnico la strada per Bergamo, dove ora potrà scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Articoli correlati
Atalanta, il sorriso di Palladino dopo la firma: "Messaggio ai tifosi? Sono felice"... Atalanta, il sorriso di Palladino dopo la firma: "Messaggio ai tifosi? Sono felice"
Palladino ha una sosta per incidere subito. Ma avrà un'Atalanta dimezzata dalle Nazionali... Palladino ha una sosta per incidere subito. Ma avrà un'Atalanta dimezzata dalle Nazionali
Palladino ritrova Maldini all'Atalanta. L'ha lanciato a Monza, lo voleva alla Fiorentina... Palladino ritrova Maldini all'Atalanta. L'ha lanciato a Monza, lo voleva alla Fiorentina
Altre notizie I fatti del giorno
Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"... Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con... Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Orsolini pronto a trascinare anche l'Italia. Il Bologna perde Skorupski: out almeno... Orsolini pronto a trascinare anche l'Italia. Il Bologna perde Skorupski: out almeno 45 giorni
Tornano le nazionali: convocati 173 giocatori dalla Serie A. Ecco tutti i nomi Tornano le nazionali: convocati 173 giocatori dalla Serie A. Ecco tutti i nomi
Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni... Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Pescara, è addio con Vivarini: Gorgone il favorito per sostituirlo in panchina Pescara, è addio con Vivarini: Gorgone il favorito per sostituirlo in panchina
Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a... Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano
Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova... Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
3 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
4 12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro. Vugrinec segna e poi finisce in panchina
5 "Diventerete tutti milionari", la promessa della Repubblica del Congo ai calciatori per i Mondiali
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Immagine news Serie A n.2 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
Immagine news Serie A n.3 Rivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."
Immagine news Serie A n.4 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Immagine news Serie A n.5 Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare all'Europeo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette a disposizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?