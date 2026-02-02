"L'Atalanta in 10 per tutto l'incontro pareggia col Como". L'apertura de L'Eco di Bergamo

L’Atalanta non muore mai, nemmeno in un campo difficile come quello di Como in dieci per più di 80 minuti. Termina 0-0 il match tra lariani e bergamaschi giocato ieri pomeriggio al Sinigaglia. Una partita che ha visto la formazione allenata da Raffaele Palladino andare in inferiorità numerica dopo otto minuti per il rosso diretto ad Ahanor dopo un colpo a palla lontana a Perrone. La Dea si è però compattata e nel finale ha messo in mostra il suo pezzo da novanta tra i pali Marco Carnesecchi, che proprio allo scadere del recupero di secondo tempo ha parato un rigore a Nico Paz e ha permesso ai suoi di pareggiare 0-0, mantenendosi al settimo posto a -5 proprio dal Como.

Un pareggio commentato così da Palladino: “Sinceramente preferivo giocarmela 11 contro 11. Poi è vero, probabilmente è arrivata al momento giusto questa partita. Sfido chiunque a giocare in 10 contro 11 questa squadra. Avevo detto alla mia squadra di mettere più spirito di sacrificio e oggi è venuto fuori il vero DNA della squadra. Un punto guadagnato che vale come una vittoria ma a prescindere dalla classifica mi è piaciuta la crescita della squadra".

Ieri si è ancor consumato l’addio da Ademola Lookman. L’esterno d’attacco nigeriano è infatti arrivato a Madrid per unirsi all’Atletico. 40 milioni, tra parte fissa e bonus, la cifra ricevuta dall’Atalanta, mentre al giocatore previsto un contratto fino al 2030 da 6,5 milioni e 2 di bonus.