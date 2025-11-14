Manchester United, c'è Blopa nel mirino: possibile offensiva per il portoghese a gennaio

Il Manchester United sta pensando ad una offensiva per assicurarsi il giovane talento difensivo dello Sporting Lisbona, Salvador Blopa. Il diciottenne può giocare sia come terzino destro che come esterno destro di centrocampo ed è già stato paragonato all'ex compagno di squadra Nuno Mendes (ora al Paris Saint-Germain, ndr), per il suo modo di giocare effervescente e la sua acuta lettura del gioco.

Tuttavia, Blopa si distingue per una presenza fisica più imponente, raggiungendo i 188 cm di altezza, offrendo una solidità superiore sia in difesa che in fase offensiva. Titolare fisso nella squadra B dello Sporting, il mese scorso le sue prestazioni sono state premiate con la promozione in prima squadra da parte dell'allenatore Rui Borges. Blopa ha ripagato subito la fiducia segnando una doppietta nella vittoria di Coppa di Lega portoghese contro l'Alverca.

In quella partita, Blopa non solo è stato nominato migliore in campo, ma è diventato anche il primo giovane dello Sporting a segnare due gol al debutto in prima squadra dal lontano 1938 (impresa riuscita per l'ultima volta a Fernando Peyroteo). Altre squadre europee di primo piano, incluso il Real Madrid, stanno seguendo i suoi progressi. Tuttavia, lo United avrebbe già avviato i primi sondaggi e tenuto conversazioni preliminari per discutere la disponibilità del giocatore, evidenzia il Daily Mail.