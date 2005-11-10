Moukoko non è più solo, Ilicevic dell’Eintracht eguaglia il suo record in Bundesliga

Nel corso della sfida fra Eintracht Francoforte e Amburgo di sabato scorso, terminata 3-1 per i padroni di casa, si è scritta un’altra pagina nella storia della Bundesliga con il record fatto fissare nel novembre del 2020 da Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund che è stato eguagliato.

Ilicevic debutta ad appena 16 anni

Nel finale di gara infatti il tecnico Adi Hutter ha deciso di mandare in campo Niko Ilicevic, prodotto del vivaio dell’Eintracht, che ha fatto il suo debutto in Budesliga a 16 anni e un giorno eguagliando così il calciatore giallonero che ora è in forza al Corum FK in Turchia. Il giovane tedesco, che ha vestito le maglie delle rappresentative Under 16 e Under 17, è nato infatti il 31 ottobre del 2010.

Le parole di Hutter e dei compagni su Ilicevic

Nel post gara il tecnico della squadra di Francoforte ha commentato così la decisione di far debuttare il promettente ragazzino: “Tutti volevamo che lo facessi entrare. Quello che ha mostrato nei minuti in cui è stato in campo è stato mozzafiato. - sono le parole di Hutter a Dazn - Dobbiamo tenere d'occhio questo ragazzo perché è davvero bravo, ha dimostrato il suo talento. Ci stiamo divertendo molto con lui”.

Anche due compagni come Can Uzun e Younes Ebnoutalib hanno elogiato il giovane compagno. “È incredibile, lo vediamo ogni giorno in allenamento. È ancora solo un ragazzino, posso dirlo da ventenne. - ha spiegato il primo - Non voglio promettere troppo, ma ha ancora molto da dare”; "È pazzesco che sia già così maturo e abbia così tanta potenza a soli 16 anni", sono invece le parole del secondo.